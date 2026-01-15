STAGE CINÉMA DOCUMENTAIRE ADOS

Vialas Lozère

Tarif : 50 – 50 – 55 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-02

Tu as entre 11 et 16 ans ? Tu es uintéressé-e par le cinéma? Tu as envie d’apprendre à créer un film documentaire ? Tu veaux participer à un projet avec d’autres jeunes ? Ce stage est fait pour toi !

Association Epi de mains propose un stage de cinéma pour crée un court-métrage à Vialas du lundi 2 au vendredi 6 mars.

Sur inscription, places limitées !

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 66 85 79 81 culture-jeunesse@epidemains.org

English :

Are you between 11 and 16 years old? Are you interested in cinema? Would you like to learn how to create a documentary film? Would you like to take part in a project with other young people? This course is for you!

Association Epi de mains is offering a film workshop to create a short film in Vialas from Monday March 2 to Friday March 6.

Registration required, places limited!

