Stage cinéma L’Acousti’k Miniac-Morvan lundi 27 octobre 2025.

Stage cinéma L'Acousti'k Miniac-Morvan 27 – 30 octobre

Compagnie Artefakt

La Compagnie Artefakt propose un stage de découverte du cinéma pour les plus jeunes, deux sessions sont organisées en fonction des tranches d’âge.

### Création d’un court-métrage fantastique

* 27 et 28 octobre 2025 – Enfant dès 8 ans (toute la journée)

* 29 et 30 octobre 2025 – Ado dès 12 ans (toute la journée)

### Tarif

* Entrée unique dès 16 ans – 6 €

* Entrée enfant – 4 €

* Entrée escape-game et musée (sur réservation) – 12 €

* Abonnement 10 entrées – 40 €

* Tarifs de groupe (à partir de 10 personnes) – 4 €

* Stage enfants-adolescent 2 jours – 80 €

* Adhésion à l’association pour les stages – 10 €

### Informations

**Compagnie Artefakt**

85 rue Anatole Le Braz – Lanhélin

35720 MESNIL-ROC’H

06 09 35 01 11

[information@cie-artefakt.com](mailto:information@cie-artefakt.com)

[https://www.cie-artefakt.com/](https://www.cie-artefakt.com/)

[https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt](https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-27T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-30T17:00:00.000+01:00

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77