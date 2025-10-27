Stage cinéma L’Acousti’k Miniac-Morvan
Stage 2 jours = 80 € – adhésion à l'association pour les stages = 10 €
Compagnie Artefakt
La Compagnie Artefakt propose un stage de découverte du cinéma pour les plus jeunes, deux sessions sont organisées en fonction des tranches d’âge.
### Création d’un court-métrage fantastique
* 27 et 28 octobre 2025 – Enfant dès 8 ans (toute la journée)
* 29 et 30 octobre 2025 – Ado dès 12 ans (toute la journée)
### Tarif
* Entrée unique dès 16 ans – 6 €
* Entrée enfant – 4 €
* Entrée escape-game et musée (sur réservation) – 12 €
* Abonnement 10 entrées – 40 €
* Tarifs de groupe (à partir de 10 personnes) – 4 €
* Stage enfants-adolescent 2 jours – 80 €
* Adhésion à l’association pour les stages – 10 €
### Informations
**Compagnie Artefakt**
85 rue Anatole Le Braz – Lanhélin
35720 MESNIL-ROC’H
06 09 35 01 11
[information@cie-artefakt.com](mailto:information@cie-artefakt.com)
[https://www.cie-artefakt.com/](https://www.cie-artefakt.com/)
[https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt](https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt)
L'Acousti'k 2 rue des Ajoncs d'or, 354540 MINIAC-MORVAN
communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77