Stage Cirque à gogo 5/7 ans et + TARBES Tarbes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-08-28 14:00:00

fin : 2025-08-29 17:00:00

2025-08-28

L’Ecole de cirque Passing vous propose un stage cirque pour découvrir toutes les disciplines.

Jeudi 28 août de 14h à 17h > 5/7 ans

Vendredi 29 août de 14h à 17h > 7 ans et +

Inscription obligatoire

TARBES 10 bd Renaudet Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr

English :

The Passing circus school offers you a circus workshop to discover all the disciplines.

Thursday, August 28, 2pm to 5pm > ages 5/7

Friday, August 29, 2pm to 5pm > 7 years and up

Registration required

German :

Die Zirkusschule Passing bietet Ihnen ein Zirkuspraktikum an, in dem Sie alle Disziplinen kennen lernen können.

Donnerstag, 28. August von 14h bis 17h > 5/7 Jahre

Freitag, 29. August von 14h bis 17h > 7 Jahre und älter

Anmeldung erforderlich

Italiano :

La scuola di circo Passing offre un corso di circo per farvi scoprire tutte le diverse discipline.

Giovedì 28 agosto, dalle 14.00 alle 17.00 > dai 5 ai 7 anni

Venerdì 29 agosto, dalle 14.00 alle 17.00 > dai 7 anni in su

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

La escuela de circo Passing propone un curso de circo para descubrir las diferentes disciplinas.

Jueves 28 de agosto, de 14.00 a 17.00 h > de 5 a 7 años

Viernes 29 de agosto, de 14.00 a 17.00 h > a partir de 7 años

Inscripción obligatoria

