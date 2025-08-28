Stage Cirque à gogo 5/7 ans et + TARBES Tarbes
Stage Cirque à gogo 5/7 ans et + TARBES Tarbes jeudi 28 août 2025.
Stage Cirque à gogo 5/7 ans et +
TARBES 10 bd Renaudet Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28 14:00:00
fin : 2025-08-29 17:00:00
Date(s) :
2025-08-28
L’Ecole de cirque Passing vous propose un stage cirque pour découvrir toutes les disciplines.
Jeudi 28 août de 14h à 17h > 5/7 ans
Vendredi 29 août de 14h à 17h > 7 ans et +
Inscription obligatoire
.
TARBES 10 bd Renaudet Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr
English :
The Passing circus school offers you a circus workshop to discover all the disciplines.
Thursday, August 28, 2pm to 5pm > ages 5/7
Friday, August 29, 2pm to 5pm > 7 years and up
Registration required
German :
Die Zirkusschule Passing bietet Ihnen ein Zirkuspraktikum an, in dem Sie alle Disziplinen kennen lernen können.
Donnerstag, 28. August von 14h bis 17h > 5/7 Jahre
Freitag, 29. August von 14h bis 17h > 7 Jahre und älter
Anmeldung erforderlich
Italiano :
La scuola di circo Passing offre un corso di circo per farvi scoprire tutte le diverse discipline.
Giovedì 28 agosto, dalle 14.00 alle 17.00 > dai 5 ai 7 anni
Venerdì 29 agosto, dalle 14.00 alle 17.00 > dai 7 anni in su
Iscrizione obbligatoria
Espanol :
La escuela de circo Passing propone un curso de circo para descubrir las diferentes disciplinas.
Jueves 28 de agosto, de 14.00 a 17.00 h > de 5 a 7 años
Viernes 29 de agosto, de 14.00 a 17.00 h > a partir de 7 años
Inscripción obligatoria
L’événement Stage Cirque à gogo 5/7 ans et + Tarbes a été mis à jour le 2025-07-15 par OT de Tarbes|CDT65