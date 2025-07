STAGE CIRQUE ADO ADULTE Vialas

Venez faire une initiation aux arts du cirque ! Vivre à Vialas organise pendant 5 jours un atelier pour s’amuser et apprendre.

Maison du temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

English :

An introduction to the circus arts! Vivre à Vialas is organizing a 5-day workshop for fun and learning.

German :

Machen Sie eine Einführung in die Zirkuskünste! Vivre à Vialas organisiert fünf Tage lang einen Workshop, bei dem man Spaß haben und lernen kann.

Italiano :

Venite a cimentarvi con le arti circensi! Vivre à Vialas organizza un workshop di 5 giorni per divertirsi e imparare.

Espanol :

¡Ven a probar las artes circenses! Vivre à Vialas organiza un taller de 5 días en el que podrás divertirte y aprender.

