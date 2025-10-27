Stage cirque Salle des fêtes Corvol-l’Orgueilleux

Stage cirque à la salle des fêtes de Corvol-L’Orgueilleux Tous niveaux du 27 au 31 octobre 2025 Atelier cirque pour les 4-6 ans de 10h à 11h30, ateliers cirque et création de décors pour les 7-12 ans de 10h à 11h30 et de 14h à 16h Inscriptions pour les 5 jours ! A l’initiative de la Communauté de Communes Haut Nivernais Val d’Yonne, en complicité avec La Transverse (Corbigny 58), l’association Dyslexcirque (58) et la Compagnie du Chaland (58) Renseignements et inscriptions au 03 86 20 12 65 Gratuit .

Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65

