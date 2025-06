Stage Cirque et Aérien de 9 ans à adulte TARBES Tarbes 21 juillet 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Stage Cirque et Aérien de 9 ans à adulte TARBES 10 bd Renaudet Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 10:00:00

fin : 2025-07-21 17:00:00

Date(s) :

2025-07-21

L’Ecole de cirque Passing vous propose un stage où l’on fait du cirque et du trapèze, du tissu, du cerceau et du mat chinois…

Inscription obligatoire

.

TARBES 10 bd Renaudet

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr

English :

The Passing circus school offers a workshop in circus and trapeze, fabric, hoop and Chinese mat…

Registration required

German :

Die Zirkusschule Passing bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Zirkus und Trapez, Tuch, Reifen und chinesischer Mat…

Anmeldung erforderlich

Italiano :

La scuola di circo Passing offre un corso di circo e trapezio, tessuto, cerchio e tappetino cinese…

Registrazione obbligatoria

Espanol :

La escuela de circo Passing ofrece un curso de circo y trapecio, tela, aro y estera china…

Inscripción obligatoria

L’événement Stage Cirque et Aérien de 9 ans à adulte Tarbes a été mis à jour le 2025-06-18 par OT de Tarbes|CDT65