Stage cirque et sciences avec l’école de cirque Passing LOURDES Lourdes
Stage cirque et sciences avec l’école de cirque Passing LOURDES Lourdes lundi 23 février 2026.
Stage cirque et sciences avec l’école de cirque Passing
LOURDES 4 Av. du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Stage cirque et sciences avec l’école de cirque Passing
Pour les enfants de 3 à 6 ans de 10 h à 12 h 40 € ;
Pour les enfants à partir de 7 ans de 13 h 30 à 16 h 30 60 €.
Infos et inscriptions auprès de l’école de cirque Passing au 06 77 27 17 16 ou cirque@passing65.fr
.
LOURDES 4 Av. du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Circus and science workshop with the Passing circus school
For children aged 3 to 6: 10 a.m. to 12 p.m. ? 40;
For children aged 7 and over: 1:30 pm to 4:30 pm 60 ?
Information and registration with the Passing circus school on 06 77 27 17 16 or cirque@passing65.fr
L’événement Stage cirque et sciences avec l’école de cirque Passing Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65