Stage cirque et sciences avec l’école de cirque Passing LOURDES Lourdes

Stage cirque et sciences avec l’école de cirque Passing

LOURDES 4 Av. du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

2026-02-23

Stage cirque et sciences avec l’école de cirque Passing

Pour les enfants de 3 à 6 ans de 10 h à 12 h 40 € ;

Pour les enfants à partir de 7 ans de 13 h 30 à 16 h 30 60 €.

Infos et inscriptions auprès de l’école de cirque Passing au 06 77 27 17 16 ou cirque@passing65.fr

LOURDES 4 Av. du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr

English :

Circus and science workshop with the Passing circus school

For children aged 3 to 6: 10 a.m. to 12 p.m. ? 40;

For children aged 7 and over: 1:30 pm to 4:30 pm 60 ?

Information and registration with the Passing circus school on 06 77 27 17 16 or cirque@passing65.fr

