Stage cirque février Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-16 00:00 –

Gratuit : non Voir billetterie helloasso Places limitées !Stage matin de 10h à 12h – 100 €Stage de 9h30 à 17h – 250 €Stage après-midi de 14h à 17h – 140 € Jeune Public, Etudiant – Age minimum : 4 et Age maximum : 14

Une semaine pour découvrir ou approfondir les arts du cirque, dans une ambiance conviviale et ludique : acrobatie, jonglerie, équilibre sur objets, aérien!Semaine du 16 au 20 Février 2026 OU Semaine du 23 au 27 Février 2026Stage matin de 10h à 12h (à partir de 4 ans révolus à 8 ans)Stage de 9h30 à 17h enfants de 7 à 14 ansStage après-midi de 14h à 17h enfants de 6 à 14 ansPrix: entre 100 € et 250 €- Pour les nouveaux arrivants : adhésion obligatoire par élève 10€?- On fera des sous-groupes selon les âges.Lien billetterie du 16 au 20.02 : https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/stage-enfants-du-16-au-20-fevrier-2026Lien billetterie du 23 au 27.02: https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/stage-enfants-du-23-au-27-fevrier-2026

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr http://www.chapidock.com