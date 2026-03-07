Stage cirque Guipy

Stage cirque

Ouverts aux enfants de 7 à 14 ans, tous niveaux confondus, ces stages permettent de découvrir, d’explorer et de progresser dans les différentes disciplines du cirque, dans une ambiance conviviale et dynamique.

Au programme aérien, jonglerie, acrobatie, équilibre sur objet, expression corporelle, clown…

Mais ces stages sont bien plus qu’un temps de pratique. Ce sont de vrais moments de rencontre et de partage, où l’on développe l’écoute, la coopération, la confiance en soi et l’expression personnelle, sur la piste comme dans la vie.

Encadrés par des artistes-pédagogues passionnés, ils offrent un cadre à la fois bienveillant et stimulant pour vivre une expérience artistique et humaine forte. .

