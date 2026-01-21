STAGE CIRQUE HIVER Florac Trois Rivières
STAGE CIRQUE HIVER Florac Trois Rivières mercredi 25 février 2026.
Salle des fêtes Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-27 11:00:00
2026-02-25
Kelsey Raines invite les enfants pour un Stage Arts du Cirque à Florac les 25, 26 et 27 Février !
Au programme
– Figure aérienne trapèze, tissus, cerceaux…
– Acrobaties portés, mini-trampoline
– Equilibre sur objet fil, boule, rolla-bolla
– Jonglage balles, cerceaux, massues, assiettes chinoises, diabolos…
– Jeux d’expression et de créativités…
Infos pratiques
– Stage les 25, 26, et 27 Février
-De 10h a 11h pour les 3-5 ans
-De 11h a 17h pour les 6-13 ans
-Salle des Fêtes de Florac
A Prévoir:
– Vêtements souples
-Pique Nique
-Livres, jeux, etc pour le temps calme
– Gourde
-Goûter
-Un sourire
Un spectacle est prévu en fin de stage vers 16h le vendredi !
Infos et Réservations Kelsey Raines 06 46 26 58 02 ou pourlamourducirque@gmail.com .
Salle des fêtes Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 46 26 58 02 pourlamourducirque@gmail.com
English :
On the program: aerial figures, acrobatics, balancing on objects, juggling, games of expression and creativity?
February 25, 26 and 27, from 10 a.m. to 11 a.m. for 3-5 year-olds and from 11 a.m. to 5 p.m. for 6-13 year-olds.
Bring: soft clothing, picnic, books, games, etc. for quiet time, water bottle, snack
A show will be put on at the end of the course, around 4 p.m. on Friday!
