STAGE CIRQUE HIVER Florac Trois Rivières

STAGE CIRQUE HIVER

Salle des fêtes Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Enfant

Date : 
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-27 11:00:00

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-27 11:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Au programme du stage figure aérienne, acrobaties, équilibre sur objet, jonglage, jeux d’expression et de créativité …

Stage les 25, 26, et 27 février de 10h a 11h pour les 3-5 ans et de 11h a 17h pour les 6-13 ans.

A Prévoir vêtements souples, pique- nique, livres, jeux, etc pour le temps calme, gourde, goûter

Un spectacle est prévu en fin de stage vers 16h le vendredi !

Kelsey Raines invite les enfants pour un Stage Arts du Cirque à Florac les 25, 26 et 27 Février !

Au programme

– Figure aérienne trapèze, tissus, cerceaux…

– Acrobaties portés, mini-trampoline

– Equilibre sur objet fil, boule, rolla-bolla

– Jonglage balles, cerceaux, massues, assiettes chinoises, diabolos…

– Jeux d’expression et de créativités…

Infos pratiques

– Stage les 25, 26, et 27 Février

-De 10h a 11h pour les 3-5 ans

-De 11h a 17h pour les 6-13 ans

-Salle des Fêtes de Florac

A Prévoir:

– Vêtements souples

-Pique Nique

-Livres, jeux, etc pour le temps calme

– Gourde

-Goûter

-Un sourire

Un spectacle est prévu en fin de stage vers 16h le vendredi !

Infos et Réservations Kelsey Raines 06 46 26 58 02 ou pourlamourducirque@gmail.com .

Salle des fêtes Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 46 26 58 02 pourlamourducirque@gmail.com

English :

On the program: aerial figures, acrobatics, balancing on objects, juggling, games of expression and creativity?

February 25, 26 and 27, from 10 a.m. to 11 a.m. for 3-5 year-olds and from 11 a.m. to 5 p.m. for 6-13 year-olds.

Bring: soft clothing, picnic, books, games, etc. for quiet time, water bottle, snack

A show will be put on at the end of the course, around 4 p.m. on Friday!

