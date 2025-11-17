Stage Cirque Jeunes enfants Vernoux-sur-Boutonne

Stage Cirque Jeunes enfants

du 16 au 20 février 2026

de 10h à 12h30

Salle de Vernoux-sur-Boutonne

pour les enfants de 5 à 9 ans

Durée 2h30 par jour

90€ la semaine

Renseignements et inscriptions par téléphone ou par mail

date limite d’inscription le 10 décembre 2025

Organisé par la Maison des Arts et Cirque en scène .

Vernoux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 07 45 maisondesarts.brioux@gmail.com

