Stage cirque MJC Lamballe-Armor
Stage cirque MJC Lamballe-Armor samedi 11 avril 2026.
Stage cirque
MJC 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Matin de 10h à 11h30 atelier parents-enfants pour les 4-7 ans.
Après-midi de 13h30 à 15h atelier pour les 7-9 ans & de 15h30 à 17h atelier pour les plus de 9 ans.
Sur inscription. .
MJC 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage cirque Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor