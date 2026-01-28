Stage cirque percus avec cirque en scène à Niort Niort

Stage cirque percus avec cirque en scène à Niort

30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 180 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

L’univers du cirque et de la musique se rencontrent ! Venez explorer les usages du corps et des matières sur le thème des percussions. Avec ateliers corporels, manipulations d’objets et explorations sonores pour jouer avec le rythme sous toutes ses formes. L’écoute et la créativité donneront naissance à une dynamique collective qui s’exprimera lors d’une représentation finale.

Aucune expérience circassienne ou musicale requise

Tarif unique 180€ .

30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 56 71 accueil@cirque-scene.fr

