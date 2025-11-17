Stage Cirque pour les enfants de 10 à 15ans Vernoux-sur-Boutonne
Vernoux-sur-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 110 – 110 – 110 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20
2026-02-16
Stage Cirque pour les enfants de 10 à 15ans
du 16 au 20 février 2026
de 14h à 17h30
Salle de Vernoux-sur-Boutonne
pour les enfants de 10 à 15 ans
Durée 2h30 par jour
110€ la semaine
Renseignements et inscriptions par téléphone ou par mail
date limite d’inscription le 10 décembre 2025
Organisé par la Maison des Arts et Cirque en scène .
Vernoux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 07 45 maisondesarts.brioux@gmail.com
