Stage cirque CCASC Saint-Loup-sur-Semouse
Stage cirque CCASC Saint-Loup-sur-Semouse lundi 13 avril 2026.
Stage cirque
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : 48 – 48 – 54 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Avec Guillaume Muller. Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Exploration et création de numéro.
Goûter offert. .
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 79 45 coordinationanimation@saint-loup.eu
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English : Stage cirque
L’événement Stage cirque Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)