Stage cirque CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Stage cirque

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : 48 – 48 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Avec Guillaume Muller. Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Exploration et création de numéro.

Goûter offert. .

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 79 45 coordinationanimation@saint-loup.eu

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English : Stage cirque

L’événement Stage cirque Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)