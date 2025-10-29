Stage cirque le bourg Saint-Pierre-de-Frugie

Stage cirque le bourg Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 29 octobre 2025.

Stage cirque

le bourg Tiers-lieu le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-31

2025-10-29

Le Sonneur propose un stage de cirque pour les enfants et ados, animé par Alex, éducateur professionnel.

Initiation et perfectionnement aux arts du cirque. Pour cette session, plus particulièrement

Trapèze, équilibre sur échasses, équilibre sur boule et sur bobine, acrobatie, portées, jonglage, jeux d’acteur, clown…

L’occasion pour les enfants de travailler motricité, coordination, équilibre et concentration, dans un esprit ludique et sportif.

Le stage a lieu au HAMEAU DE BUSSEIX, route de Busseix, 87500 Ladignac le Long

– Groupe 7 14 ans et + mercredi de 14h à 18h et jeudi et vendredi toute la journée de 10h à 17h, avec pique-nique le midi à apporter.

* Nous contacter pour le tarif fratrie .

le bourg Tiers-lieu le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 09 83 37 animations@lesonneur.org

