Stage Cirque Ecole de danse Celi’Art Vernon

Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Un stage de cirque est proposé pour les enfants et leurs parents, à partir de 5 ans en duo parent/enfant, et dès 6 ans pour les enfants en solo. Ce stage invite à découvrir l’univers du cirque à travers des ateliers ludiques et des jeux, favorisant la motricité, la confiance et le plaisir de bouger ensemble.
Les participants pourront s’initier à différentes disciplines équilibre, jonglage et acrobatie, avec du matériel adapté (foulards, balles, assiettes chinoises, anneaux, massues).
Samedi 4 avril
– de 9h45 à 11h atelier parent/enfant en duo
– de 11h à 12h30 atelier enfant en solo
Samedi 13 juin
– de 10h à 11h30 jeux sportifs en duo parent/enfant
Tarifs
– Stage en duo 22 € pour les élèves de l’école de danse, 25 € pour les extérieurs
– Stage enfant solo 15 € pour les élèves de l’école de danse, 18 € pour les extérieurs
Les inscriptions se font par mail à clounixdanse@gmail.com .
Ecole de danse Celi’Art 15 rue André Bourdet Vernon 27200 Eure Normandie clounixdanse@gmail.com
