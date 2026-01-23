Stage Cirque Ecole de danse Celi’Art Vernon

Stage Cirque

Ecole de danse Celi’Art 15 rue André Bourdet Vernon Eure

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

2026-04-04 2026-06-13

Un stage de cirque est proposé pour les enfants et leurs parents, à partir de 5 ans en duo parent/enfant, et dès 6 ans pour les enfants en solo. Ce stage invite à découvrir l’univers du cirque à travers des ateliers ludiques et des jeux, favorisant la motricité, la confiance et le plaisir de bouger ensemble.

Les participants pourront s’initier à différentes disciplines équilibre, jonglage et acrobatie, avec du matériel adapté (foulards, balles, assiettes chinoises, anneaux, massues).

Samedi 4 avril

– de 9h45 à 11h atelier parent/enfant en duo

– de 11h à 12h30 atelier enfant en solo

Samedi 13 juin

– de 10h à 11h30 jeux sportifs en duo parent/enfant

Tarifs

– Stage en duo 22 € pour les élèves de l’école de danse, 25 € pour les extérieurs

– Stage enfant solo 15 € pour les élèves de l’école de danse, 18 € pour les extérieurs

Les inscriptions se font par mail à clounixdanse@gmail.com .

Ecole de danse Celi’Art 15 rue André Bourdet Vernon 27200 Eure Normandie clounixdanse@gmail.com

