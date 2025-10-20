Stage Cirque Cirque Vesoul

Stage Cirque Cirque Vesoul lundi 20 octobre 2025.

Stage Cirque

Cirque Boulevard Kennedy Vesoul Haute-Saône

Tarif : 34 – 34 – 58 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-20

Stage initiation arts du cirque au cirque Evasion de Vesoul venez découvrir l’arts du jonglage, de l’acrobatie… du trapèze et du trampoline… profitez d’un petit goûter d’halloween à la fin du stage. .

Cirque Boulevard Kennedy Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 90 10 81

English : Stage Cirque

German : Stage Cirque

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Cirque Vesoul a été mis à jour le 2025-10-10 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL