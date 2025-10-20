Stage Cirque Cirque Vesoul
Tarif : 34 – 34 – 58 EUR
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-21
2025-10-20
Stage initiation arts du cirque au cirque Evasion de Vesoul venez découvrir l’arts du jonglage, de l’acrobatie… du trapèze et du trampoline… profitez d’un petit goûter d’halloween à la fin du stage. .
Cirque Boulevard Kennedy Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 90 10 81
