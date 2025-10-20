Stage cirquenbul Pau
Stage cirquenbul Pau lundi 20 octobre 2025.
Stage cirquenbul
4 rue gutenberg Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-20
Stages de Toussaint ouverts à tous ! N’hésitez pas à venir découvrir les arts du cirque. .
4 rue gutenberg Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 89 28 62
English : Stage cirquenbul
German : Stage cirquenbul
Italiano :
Espanol : Stage cirquenbul
L’événement Stage cirquenbul Pau a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Pau