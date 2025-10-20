Stage cirquenbul Pau

Stage cirquenbul Pau lundi 20 octobre 2025.

Stage cirquenbul

4 rue gutenberg Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-20

Stages de Toussaint ouverts à tous ! N’hésitez pas à venir découvrir les arts du cirque. .

4 rue gutenberg Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 89 28 62

English : Stage cirquenbul

German : Stage cirquenbul

Italiano :

Espanol : Stage cirquenbul

L’événement Stage cirquenbul Pau a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Pau