Stage clown Clown à la rue Vitré
samedi 29 mai 2027 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Stage clown Clown à la rue
Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 18:00:00
fin : 2027-05-29 21:00:00
Date(s) :
2027-05-29 2027-05-30
Investir un espace public avec la présence du clown de manière sensible et pratiquer une nouvelle manière d’explorer les lieux. Le clown va explorer les lieux et les humains, respirer la ville et les événements, jouer avec les codes de la rue et des passants.
Prérequis Ce parcours s’adresse à des personnes ayant déjà une première expérience du clown (environ un 60 heures de stage préalables).
Programme Une initiation au jeu de clown à la rue pour éveiller l’imaginaire selon un cheminement progressif du solo au duo et au collectif.
Renseignements et réservations Asso Relie Délie et compagnie
06 22 26 83 18 / reliedelie.roseline@gmail.com .
Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 26 83 18
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English :
L’événement Stage clown Clown à la rue Vitré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT VITRE
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