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AGENDA · Vitré

Stage clown Clown et voix Vitré

samedi 30 janvier 2027 · Vitré

Informations pratiques

Début
samedi 30 janvier 2027
Fin
samedi 30 janvier 2027
Heure de début
10:00:00
Ville
35500 Vitré
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Vitré

Stage clown Clown et voix

Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30 10:00:00
fin : 2027-01-30 17:00:00

Date(s) :
2027-01-30 2027-01-31

Un stage pour explorer sa propre voix selon la méthode Roy Hart et l’apprivoiser dans le jeu clownesque. Cette méthode permet, à partir de jeu de son, de vocalise, de chants en groupe de trouver ou retrouver sa propre voix, libérée des conventions sociales dans lesquelles nous l’utilisons et qui nous façonnent.

Stage coanimé avec Véronique Thomas.

Renseigments et réservations Asso Relie Délie et compagnie
06 22 26 83 18 / reliedelie.roseline@gmail.com   .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 26 83 18 

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English :

L’événement Stage clown Clown et voix Vitré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT VITRE

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