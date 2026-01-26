Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay Maison de la Culture et des Loisirs La Roche-Posay

Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay

Maison de la Culture et des Loisirs 25 avenue de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26

Venez réveillez le clown qui sommeille en vous !

Chacun de nous héberge en lui un personnage décalé, drôle, émouvant, poétique. Ce stage vous propose de le découvrir au travers de propositions d’improvisations progressives. Vous allez vous surprendre vous-même.

Renseignements et inscription [ici](https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/stage-clown-adulte-a-vicq-sur-gartempe-juin).

3 demi-journées. .

Maison de la Culture et des Loisirs 25 avenue de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine lesouffleclown@gmail.com

English : Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay

Come and wake up the clown in you!

