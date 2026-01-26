Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay Maison de la Culture et des Loisirs La Roche-Posay
Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay Maison de la Culture et des Loisirs La Roche-Posay mardi 24 février 2026.
Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay
Maison de la Culture et des Loisirs 25 avenue de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26
Venez réveillez le clown qui sommeille en vous !
Chacun de nous héberge en lui un personnage décalé, drôle, émouvant, poétique. Ce stage vous propose de le découvrir au travers de propositions d’improvisations progressives. Vous allez vous surprendre vous-même.
Renseignements et inscription [ici](https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/stage-clown-adulte-a-vicq-sur-gartempe-juin).
3 demi-journées. .
Maison de la Culture et des Loisirs 25 avenue de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine lesouffleclown@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay
Come and wake up the clown in you!
L’événement Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne