STAGE CLOWN Dole samedi 29 novembre 2025.

SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Stage clown pour adultes consentants Animé par Jocelyn Peix Comédien et Clown   .

SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35  communication@mjcdole.com

