STAGE CLOWN Le clown, ce joueur émotionnel Théâtre du Rond Point Valréas

STAGE CLOWN Le clown, ce joueur émotionnel

Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas Vaucluse

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

2026-03-28 2026-04-04

Objectif En repartant des bases du clown, nous allons chercher quel joueur nous sommes, quelle est notre fantaisie, notre sensibilité.

Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

STAGE

Objective: Starting with the basics of clowning, we’ll find out who we are, what our imagination and sensitivity are.

