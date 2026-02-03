STAGE CLOWN Le clown, ce joueur émotionnel Théâtre du Rond Point Valréas
Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 200 EUR
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
2026-03-28 2026-04-04
Objectif En repartant des bases du clown, nous allons chercher quel joueur nous sommes, quelle est notre fantaisie, notre sensibilité.
Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
Objective: Starting with the basics of clowning, we’ll find out who we are, what our imagination and sensitivity are.
