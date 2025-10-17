STAGE CLOWN Lieu-dit Masméjean Pont de Montvert Sud Mont Lozère
STAGE CLOWN
Lieu-dit Masméjean Le Labo Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Stage de clown « Essence » par Bruno Morera au Labo à Masméjean du 17 au 19 octobre.
Prix du stage 150€ ( ne comprend pas les frais d’hébergement ni de restauration).
Sur inscription
Lieu-dit Masméjean Le Labo Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com
English :
Essence » clowning workshop by Bruno Morera at Le Labo in Masméjean, October 17-19.
Price 150€ (does not include accommodation or meals).
Registration required
German :
Clownsworkshop « Essence » von Bruno Morera im Labo in Masméjean vom 17. bis 19. Oktober.
Kurspreis: 150 Euro (ohne Unterkunft und Verpflegung).
Auf Anmeldung
Italiano :
Laboratorio di clown « Essence » di Bruno Morera presso Le Labo a Masméjean dal 17 al 19 ottobre.
Costo: 150 euro (esclusi vitto e alloggio).
Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Taller de clown « Esencia » impartido por Bruno Morera en Le Labo de Masméjean del 17 al 19 de octubre.
Coste: 150 euros (sin alojamiento ni comidas).
Inscripción obligatoria
