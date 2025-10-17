STAGE CLOWN Lieu-dit Masméjean Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Stage de clown « Essence » par Bruno Morera au Labo à Masméjean du 17 au 19 octobre.

Prix du stage 150€ ( ne comprend pas les frais d’hébergement ni de restauration).

Sur inscription

Stage de clown « Essence » par Bruno Morera au Labo à Masméjean du 17 au 19 octobre.

Prix du stage 150€ ( ne comprend pas les frais d’hébergement ni de restauration).

Sur inscription .

Lieu-dit Masméjean Le Labo Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com

English :

Essence » clowning workshop by Bruno Morera at Le Labo in Masméjean, October 17-19.

Price 150€ (does not include accommodation or meals).

Registration required

German :

Clownsworkshop « Essence » von Bruno Morera im Labo in Masméjean vom 17. bis 19. Oktober.

Kurspreis: 150 Euro (ohne Unterkunft und Verpflegung).

Auf Anmeldung

Italiano :

Laboratorio di clown « Essence » di Bruno Morera presso Le Labo a Masméjean dal 17 al 19 ottobre.

Costo: 150 euro (esclusi vitto e alloggio).

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Taller de clown « Esencia » impartido por Bruno Morera en Le Labo de Masméjean del 17 al 19 de octubre.

Coste: 150 euros (sin alojamiento ni comidas).

Inscripción obligatoria

