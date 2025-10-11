Stage Clown pour tous les âges Centre Paris Anim’ Annie Fratellini Paris

Jouer, imaginer, improviser !

Le samedi 11 octobre 2025, de 10h à 12h30.

Cet atelier, ouvert à tous, invite les participants à explorer l’art du clown dans une ambiance bienveillante, joyeuse et intergénérationnelle.

Encadré par des professionnels, cet atelier est une occasion de retrouver son âme d’enfant, de stimuler son imagination et de partager des fous rires.

Dans le cadre de ses missions d’animation locale et culturelle, le Centre social et d’animation Annie Fratellini, implanté dans le 12e arrondissement, propose un atelier clown pour tous les publics. Un moment de créativité et de légèreté, à la découverte de l’univers du clown à travers des jeux et des improvisations.

Le samedi 11 octobre 2025

de 13h15 à 15h15

gratuit

Nombre de places limité à 10 personnes

Inscription,

par mail à villiot@claje.asso.fr

ou

par tél. 01 43 40 52 14

Public adultes. A partir de 60 ans.

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris