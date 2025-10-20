Stage Clown Théâtre d’impro Salle Ty Skoll Crozon

Stage Clown Théâtre d’impro Salle Ty Skoll Crozon lundi 20 octobre 2025.

Stage Clown Théâtre d’impro

Salle Ty Skoll Saint Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Découvrir le petit clown qui est en chacun d’entre nous, être à l’écoute de soi et des autres. Trouver la poésie, la légèreté, la présence et les moments qui enchantent le Jeu.

Le travail du Clown passe impérativement par Le Corps . Nous laisserons jouer notre corps, corps qui écoute. Créer sa propre danse.

Apprendre à reconnaître et développer ses capacités corporelles et gestuelles les différentes parties de son corps, les qualités de ses mouvements, sa relation à l’espace, sa relation avec les autres corps, son ressenti intérieur.

Permettre aux enfants d’être spontanés et créatifs, de se sentir unique dans le groupe, partager les émotions que procure cette discipline. Apprendre à utiliser son propre langage gestuel, reconnaître ses capacités.

A partir de 5 ans

Du 20 au 23 octobre 2025 de 10h à 17h sauf le 20 octobre de 14hà 17h.

Du 27 au 30 octobre 2025 de 10h à 17h sauf le 27 octobre de 14h à 17h. .

Salle Ty Skoll Saint Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 12 46 38 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Clown Théâtre d’impro Crozon a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime