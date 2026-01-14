Stage clown théâtre enfant Salle Ty Skol Crozon

Stage clown théâtre enfant

Salle Ty Skol Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Avec le support de jeux du théâtre d’impro le participant est amené à développer sa capacité à oser et découvrir ses capacités insoupçonnées. Toutes les impros sont dirigées et donnent à chacun sa propre créativité . On joue avec le corps. On prends conscience des émotions, sachant les repérer, mais chacun garde son jardin secret . L’espace, la voix, le mouvement sont expérimentés dans le respect de chacun et le bonheur du partage. Un stage inoubliable qui suscitera une envie de continuer cette discipline. Un stage qui amène la confiance en soi.

Réservation obligatoire par mail ou texto. .

Salle Ty Skol Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 12 46 38 98

