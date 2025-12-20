Stage Clown-théâtre Le Clown, ce héros du Quotidien, Salle polyvalente Complexe sportif Dirinon
Stage Clown-théâtre Le Clown, ce héros du Quotidien
Salle polyvalente Complexe sportif 24 Route du Stade Dirinon Finistère
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-16
Le Clown, ce héros du Quotidien Le nez dans les nuages et les pieds qui dansent !
Ce stage de 5 jours s’adresse aux Ados 13/17 ans.
Chacun découvrira son personnage clown.
Être à l’écoute de soi et des autres.
Trouver la légèreté et la poésie.
Oser, être créatif.
Tout cela dans un cadre joyeux, sécurisant, généreux .
La présence et les moments qui enchantent le jeu.
Animatrice Colette Pichon Artiste clowne, comédienne, Metteuse en scène. (possède l’agrément Education Nationale). .
Salle polyvalente Complexe sportif 24 Route du Stade Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 62 35 82 34
