Stage Clown-théâtre Le Clown, ce héros du Quotidien, Salle polyvalente Complexe sportif Dirinon

Stage Clown-théâtre Le Clown, ce héros du Quotidien

Salle polyvalente Complexe sportif 24 Route du Stade Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Le Clown, ce héros du Quotidien Le nez dans les nuages et les pieds qui dansent !

Ce stage de 5 jours s’adresse aux Ados 13/17 ans.

Chacun découvrira son personnage clown.

Être à l’écoute de soi et des autres.

Trouver la légèreté et la poésie.

Oser, être créatif.

Tout cela dans un cadre joyeux, sécurisant, généreux .

La présence et les moments qui enchantent le jeu.

Animatrice Colette Pichon Artiste clowne, comédienne, Metteuse en scène. (possède l’agrément Education Nationale). .

Salle polyvalente Complexe sportif 24 Route du Stade Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 62 35 82 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Clown-théâtre Le Clown, ce héros du Quotidien

L’événement Stage Clown-théâtre Le Clown, ce héros du Quotidien Dirinon a été mis à jour le 2025-12-20 par OT LANDERNEAU DAOULAS