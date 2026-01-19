Stage Cocktail sportif

Avenue Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-16

Rejoignez nous pour cette après midi sportive. Entre 8 à 12 ans vous pourrez pratiquer du sport comme les sports collectifs et pleins d’autres. Les inscriptions ouvriront le 29 Janvier pour les Fertois et à partir du 02 Février pour les non-Fertois. .

Avenue Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 04 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage Cocktail sportif La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude