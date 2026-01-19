Stage Cocktail sportif La Ferté-Bernard
Stage Cocktail sportif La Ferté-Bernard lundi 16 février 2026.
Stage Cocktail sportif
Avenue Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-16
Rejoignez nous pour cette après midi sportive. Entre 8 à 12 ans vous pourrez pratiquer du sport comme les sports collectifs et pleins d’autres. Les inscriptions ouvriront le 29 Janvier pour les Fertois et à partir du 02 Février pour les non-Fertois. .
Avenue Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 04 41
