Stage codage robotique Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 23 février 2026.
Apprendre la logique du code informatique et comprendre le fonctionnement des robots programmables sans utiliser l’écran et tout cela en s’amusant.
Les stages de codage robotique sont une excellente opportunité pour les enfants d’apprendre à construire et à programmer des robots.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
2,70 euros de l’heure.
Public jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
