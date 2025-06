STAGE CODE: CRÉER UN JEU VIDÉO – Saint-André-de-Sangonis 7 juillet 2025 07:00

Jouer c’est bien… Coder c’est mieux !

Débutants ou programmeurs avancés, créez facilement des jeux MULTIJOUEURS et jouez-y avec vos proches sur Ordinateurs ou téléphones.

Découvrez et approfondissez les logiques des algorithmes informatiques de manière ludique et sans taper de ligne de code.

Cinq ateliers de 3 heures, pour terminer un ou plusieurs jeux.

Réservation obligatoire.

Réservé aux adhérents à partir de 11 ans .

Avenue de Montpellier

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 77

English :

Playing is good? Coding is better!

Whether you’re a beginner or an advanced programmer, it’s easy to create multiplayer games and play them with your friends and family on computers or mobile phones.

German :

Spielen ist gut? Codieren ist besser!

Ob Anfänger oder fortgeschrittener Programmierer, erstellen Sie ganz einfach Multiplayer-Spiele und spielen Sie sie mit Ihren Freunden auf Computern oder Telefonen.

Italiano :

Giocare è bello? Codificare è meglio!

Che siate principianti o programmatori avanzati, è facile creare giochi multigiocatore e giocarci con amici e familiari su computer o telefoni cellulari.

Espanol :

¿Jugar es bueno? ¡Codificar es mejor!

Tanto si eres un principiante como un programador avanzado, es fácil crear juegos multijugador y jugarlos con tus amigos y familiares en ordenadores o teléfonos móviles.

