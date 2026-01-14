Stage comédie musicale hiver Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS

Chaque animateur travaille avec 10 jeunes du même niveau et par tranche d’âge. Tous les stagiaires participent aux différents ateliers. En fin de journée, un atelier commun de création regroupe l’ensemble des participants.

Le chant : technique vocale, interprétation de chansons en rapport avec le thème, mises en scène des chants sous forme de tableaux, à la manière des revues et comédies musicales.

Le théâtre : diction, projection vocale, improvisation théâtrale, travail à partir d’un scénario, de sketchs, travail et construction de personnage.

La danse : danse jazz (danse dynamique, rythmique, typiquement ce que l’on peut retrouver dans les classiques de Broadway).

Animé par Rachel et Camille

Une comédie musicale, ça se chante, ça se danse… Venez réaliser vos envies, vos rêves : élaborer un spectacle !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94,50 euros

(+ 5 euros lors de la première inscription).

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelenski – Quartier de la Grange aux Belles 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-comedie-musicale-hiver +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10



