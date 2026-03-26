Stage Comédie Musicale Le Roi Lion Parc des loisirs Roger-Menu Épernay
Stage Comédie Musicale Le Roi Lion Parc des loisirs Roger-Menu Épernay mardi 14 avril 2026.
Stage Comédie Musicale Le Roi Lion
Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Épernay Marne
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Tout public
Stage de comédie musicale sur le Thème du Roi Lion, pendant la première semaine des vacances de Pâques, en partenariat avec Arts et Compagnie, association rémoise, à destination des enfants entre 8 et 12 ans.
Pendant 3 jours de 14h à 17h du mardi 14 au jeudi 16 avril, notre intervenante Vy Munier leur enseignera comment tenir un rôle, le jouer, le chanter et le danser !
Soprano en formation et diplômée d’une licence en musicologie à l’URCA, elle explore aujourd’hui des répertoires allant de l’opéra au théâtre musical, tout en poursuivant sa formation au CRR de Reims en chant lyrique et en composition. .
Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Épernay 51200 Marne Grand Est +33 6 81 20 10 09
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English : Stage Comédie Musicale Le Roi Lion
L’événement Stage Comédie Musicale Le Roi Lion Épernay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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