Stage comédie musicale Notre Dame de Paris et spectacle avec l’association Ruby’s

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-09

Du lundi 09 au vendredi 13 février à Saint-Aulaye, l’association Ruby’s propose un stage Comédie Musicale enfants Notre Dame de Paris

Spectacle gratuit de fin de stage vendredi 13 février à 17h, ouvert à tous, salle Joséphine Baker.

Renseignements rubysdanceschool@gmail.com

Du lundi 09 au vendredi 13 février à Saint-Aulaye, l’association Ruby’s propose un stage Comédie Musicale enfants Notre Dame de Paris

Spectacle gratuit de fin de stage vendredi 13 février à 17h, ouvert à tous, salle Joséphine Baker.

Renseignements rubysdanceschool@gmail.com .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine rubysdanceschool@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage comédie musicale Notre Dame de Paris et spectacle avec l’association Ruby’s

From Monday February 09 to Friday February 13 in Saint-Aulaye, the Ruby?s association is offering a Musical Comedy workshop for children entitled Notre Dame de Paris

Free end-of-course show Friday February 13 at 5pm, open to all, salle Joséphine Baker.

Information: rubysdanceschool@gmail.com

L’événement Stage comédie musicale Notre Dame de Paris et spectacle avec l’association Ruby’s Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-01-28 par Val de Dronne