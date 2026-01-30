Stage comédie musicale Notre Dame de Paris et spectacle avec l’association Ruby’s Saint Aulaye-Puymangou
Stage comédie musicale Notre Dame de Paris et spectacle avec l’association Ruby’s Saint Aulaye-Puymangou lundi 9 février 2026.
Stage comédie musicale Notre Dame de Paris et spectacle avec l’association Ruby’s
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-09
Du lundi 09 au vendredi 13 février à Saint-Aulaye, l’association Ruby’s propose un stage Comédie Musicale enfants Notre Dame de Paris
Spectacle gratuit de fin de stage vendredi 13 février à 17h, ouvert à tous, salle Joséphine Baker.
Renseignements rubysdanceschool@gmail.com
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine rubysdanceschool@gmail.com
English : Stage comédie musicale Notre Dame de Paris et spectacle avec l’association Ruby’s
From Monday February 09 to Friday February 13 in Saint-Aulaye, the Ruby?s association is offering a Musical Comedy workshop for children entitled Notre Dame de Paris
Free end-of-course show Friday February 13 at 5pm, open to all, salle Joséphine Baker.
Information: rubysdanceschool@gmail.com
