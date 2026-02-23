Stage comédie musicale pour enfants Locaux de cour & jar production Mours-Saint-Eusèbe

Stage comédie musicale pour enfants

Locaux de cour & jar production 18 chemin du murier Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Début : 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

2026-04-13

La compagnie propose un stage de comédie musicale sur le thème du cabaret.

Au programme chant, danse et théâtre et divers ateliers.

Les après-midi seront dédiés à d’autres ateliers comme de l’improvisation, zumba, Street Dance..

Locaux de cour & jar production 18 chemin du murier Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 57 69 14 artis.cie@gmail.com

English :

The company is offering a musical comedy workshop on the theme of cabaret.

The program includes singing, dance, theater and various workshops.

Afternoons will be devoted to other workshops such as improvisation, zumba and street dance.

