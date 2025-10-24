Stage communication animale et massages equin Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Stage communication animale et massages equin

Route des Sapins Pension Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : 295 – 295 – 295 EUR

Début : 2025-10-24 09:30:00

fin : 2025-10-25 16:30:00

2025-10-24

Stage deux en un 1:

-la communication animale

Développer vos sens subtils et votre écoute intuitive, afin de mieux comprendre vos animaux,

-les massages Equin offrez à votre cheval, un moment de détente, grâce a des techniques douces et d’étirements.

Route des Sapins Pension Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 stephchas03@icloud.com

English :

Two in one course 1:

-animal communication

Develop your subtle senses and intuitive listening skills to better understand your animals,

-equine massages: offer your horse a moment of relaxation, thanks to gentle techniques and stretching.

German :

Praktikum zwei in einem 1:

-tierkommunikation

Entwickeln Sie Ihre subtilen Sinne und Ihr intuitives Zuhören, um Ihre Tiere besser zu verstehen,

-pferdemassagen: Schenken Sie Ihrem Pferd einen Moment der Entspannung dank sanfter Techniken und Dehnungen.

Italiano :

Due corsi in uno 1:

-comunicazione con gli animali

Sviluppate i vostri sensi sottili e le vostre capacità di ascolto intuitivo per comprendere meglio i vostri animali,

-massaggi equini: offrite al vostro cavallo un momento di relax con tecniche dolci e stretching.

Espanol :

Dos cursos en uno 1:

-comunicación con los animales

Desarrolle sus sentidos sutiles y su capacidad de escucha intuitiva para comprender mejor a sus animales,

-masajes equinos: ofrezca a su caballo un momento de relajación mediante técnicas suaves y estiramientos.

