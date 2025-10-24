Stage communication animale et massages equin Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt
Stage communication animale et massages equin
Route des Sapins Pension Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : 295 – 295 – 295 EUR
Début : 2025-10-24 09:30:00
fin : 2025-10-25 16:30:00
2025-10-24
Stage deux en un 1:
-la communication animale
Développer vos sens subtils et votre écoute intuitive, afin de mieux comprendre vos animaux,
-les massages Equin offrez à votre cheval, un moment de détente, grâce a des techniques douces et d’étirements.
Route des Sapins Pension Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 stephchas03@icloud.com
English :
Two in one course 1:
-animal communication
Develop your subtle senses and intuitive listening skills to better understand your animals,
-equine massages: offer your horse a moment of relaxation, thanks to gentle techniques and stretching.
German :
Praktikum zwei in einem 1:
-tierkommunikation
Entwickeln Sie Ihre subtilen Sinne und Ihr intuitives Zuhören, um Ihre Tiere besser zu verstehen,
-pferdemassagen: Schenken Sie Ihrem Pferd einen Moment der Entspannung dank sanfter Techniken und Dehnungen.
Italiano :
Due corsi in uno 1:
-comunicazione con gli animali
Sviluppate i vostri sensi sottili e le vostre capacità di ascolto intuitivo per comprendere meglio i vostri animali,
-massaggi equini: offrite al vostro cavallo un momento di relax con tecniche dolci e stretching.
Espanol :
Dos cursos en uno 1:
-comunicación con los animales
Desarrolle sus sentidos sutiles y su capacidad de escucha intuitiva para comprender mejor a sus animales,
-masajes equinos: ofrezca a su caballo un momento de relajación mediante técnicas suaves y estiramientos.
