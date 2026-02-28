Stage composition florale Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon
Stage composition florale Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon dimanche 28 juin 2026.
Stage composition florale
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Avec les conseils d’Enzo Laurent, réalisez une composition de fleurs fraîches et de saison piquées dans la mousse, en vous inspirant des œuvres de Vincent Fournier et de celles de la collection du musée.
Par Enzo Laurent, fleuriste, Au petit jardin, Mâcon
Public ados adultes. Durée 1h .
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue des Ursulines Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
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English : Stage composition florale
L’événement Stage composition florale Mâcon a été mis à jour le 2026-03-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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