Stage, conifères vitamines et saveurs insoupçonnées à Thémines Thémines

Thémines Lot
Savez-vous que l’on peut cueillir et cuisiner les Conifères comestibles tout au long de l’année ? Venez à leur rencontre pour apprendre à les identifier avec certitude, découvrir leurs propriétés médicinales & culinaires, puis préparer des recettes inédites !
Thémines 46120 Lot Occitanie +33 6 42 82 31 64
Did you know that edible Conifers can be picked and cooked all year round? Come and meet them to learn how to identify them with certainty, discover their medicinal & culinary properties, then prepare original recipes!
