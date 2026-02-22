Stage, conifères vitamines et saveurs insoupçonnées à Thémines

Thémines Lot

Tarif : 95 – 95 – EUR

Général

Date : 2026-02-28

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Savez-vous que l’on peut cueillir et cuisiner les Conifères comestibles tout au long de l’année ? Venez à leur rencontre pour apprendre à les identifier avec certitude, découvrir leurs propriétés médicinales & culinaires, puis préparer des recettes inédites !

Thémines 46120 Lot Occitanie +33 6 42 82 31 64

English :

Did you know that edible Conifers can be picked and cooked all year round? Come and meet them to learn how to identify them with certainty, discover their medicinal & culinary properties, then prepare original recipes!

