STAGE CONTACT IMPROVISATION SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-02 11:00:00

fin : 2025-08-02 13:30:00

2025-08-02

Stage de contact improvisation avec Ramon Roig, organisé par Noémie Richard, avec le soutien d’Élise, enseignante de CI à Bagnères de Bigorre.

Sur réservation.

Adhésion à l’association obligatoire (2€ / adulte). Participation libre mais nécessaire aux spectacles et concert.

Possibilité de restauration sur place. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

Contact improvisation workshop with Ramon Roig, organized by Noémie Richard, with the support of Élise, CI teacher at Bagnères de Bigorre.

German :

Praktikum in Kontaktimprovisation mit Ramon Roig, organisiert von Noémie Richard, mit der Unterstützung von Élise, CI-Lehrerin in Bagnères de Bigorre.

Italiano :

Laboratorio di Contact Improvisation con Ramon Roig, organizzato da Noémie Richard, con il supporto di Élise, insegnante di CI a Bagnères de Bigorre.

Espanol :

Taller de contact improvisación con Ramon Roig, organizado por Noémie Richard, con el apoyo de Élise, profesora de CI en Bagnères de Bigorre.

