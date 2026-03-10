Stage conte avec Patric Rochedy Centre Culturel-La Marchoise Gençay 13 – 15 mars 160 euros les 3 jours ou 80 euros pour les adhérents

Stage conte avec Patric Rochedy

Le Centre Culturel-La Marchoise vous propose un stage avec Patric Rochedy, cévenol, ancien berger et paysan éleveur, connu pour ses récits inspirés de contes anciens et de ses propres créations.

Rendez-vous le 13 mars à 17h au Centre Culturel La Marchoise.

Tarifs pour les 3 jours, repas compris : 160 euros / 80 euros pour les adhérents

Renseignements : 05 49 59 32 68 / [contact@cc-lamarchoise.com](mailto:contact@cc-lamarchoise.com)

[https://cc-lamarchoise.com/contes/stage-conte-avec-patric-rochedy/](https://cc-lamarchoise.com/contes/stage-conte-avec-patric-rochedy/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T17:00:00.000+01:00

1

05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

Centre Culturel-La Marchoise 16, route de Civray Gençay 86160 Vienne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

