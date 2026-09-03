Informations pratiques

Périgueux

Stage Contemporain – Olga COBOS – DKDanse

139 Rue Combe des Dames Périgueux Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2027-01-09

DKDanse propose un stage aux danseurs de niveaux moyen, intermédiaire et avancé les samedi 9 et dimanche 10 janvier 2026 avec Olga COBOS.

Olga Cobos se présente comme l’une des créatrices les plus internationales de notre

pays. Sa trajectoire artistique, marquée par un accent étranger prononcé depuis le début, est puissante et répartie dans plusieurs compagnies de renom, y compris la sienne.

Inscrite au Conservatoire royal de danse de Madrid et boursière de diverses écoles de Barcelone, Olga Cobos a commencé à danser en se distinguant dans ses interprétations avec des récompenses telles que la médaille d’or du 6e concours international de danse de Paris.

Avec le créateur portugais Rui Horta, cette créatrice a travaillé à de nombreuses reprises, en tant que danseuse de sa compagnie à Lisbonne, au S.O.A.P Dance Theatre de Francfort, au Ballet Gulbenkian de Lisbonne… .

139 Rue Combe des Dames Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 73 16 25 contact@dkdanse.fr

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English : Stage Contemporain – Olga COBOS – DKDanse

L’événement Stage Contemporain – Olga COBOS – DKDanse Périgueux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Communal de Périgueux