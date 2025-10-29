STAGE CONVERSATION ANGLAISE POUR ADOS Saint-Brevin-les-Pins
6 Rue Louis Lavoix Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-10-29 10:30:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31
Stage de conversation anglaise pour les collégiens et lycéens pour améliorer son niveau à l’oral, animée par une professeure anglaise.
Une occasion de s’exprimer en anglais, en petit groupe (8 à 10 jeunes).
Inscriptions jusqu’au 25/10 à anglais@albrevin.org ou 06 82 37 55 54 06 98 81 82 47 .
