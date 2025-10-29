STAGE CONVERSATION ANGLAISE POUR ADOS Saint-Brevin-les-Pins

STAGE CONVERSATION ANGLAISE POUR ADOS Saint-Brevin-les-Pins mercredi 29 octobre 2025.

STAGE CONVERSATION ANGLAISE POUR ADOS

6 Rue Louis Lavoix Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Stage de conversation anglaise pour les collégiens et lycéens pour améliorer son niveau à l’oral, animée par une professeure anglaise.

Une occasion de s’exprimer en anglais, en petit groupe (8 à 10 jeunes).

Inscriptions jusqu’au 25/10 à anglais@albrevin.org ou 06 82 37 55 54 06 98 81 82 47 .

6 Rue Louis Lavoix Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 37 55 54 anglais@albrevin.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement STAGE CONVERSATION ANGLAISE POUR ADOS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Saint Brevin