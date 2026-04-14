Stage corde et tissu, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes
Stage corde et tissu, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes lundi 27 avril 2026.
Stage corde et tissu Lundi 27 avril, 19h00 Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique
30 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T19:00:00+02:00 – 2026-04-27T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T19:00:00+02:00 – 2026-04-27T21:00:00+02:00
Niveau intermediaire /avancé.
intervenante: Léna Waritz. https://cirqueaerien.wixsite.com/terresaeriennes
Au programme :
techniques dynamiques et rolling sur corde et tissus !
Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}] [{« link »: « https://cirqueaerien.wixsite.com/terresaeriennes »}]
Corde et tissu avec Léna Waritz au Chapidock cirque aériens
commchapidock
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