Stage corde et tissu, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes

Stage corde et tissu Lundi 27 avril, 19h00 Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique

30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T19:00:00+02:00 – 2026-04-27T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T19:00:00+02:00 – 2026-04-27T21:00:00+02:00

Niveau intermediaire /avancé.

intervenante: Léna Waritz. https://cirqueaerien.wixsite.com/terresaeriennes

Au programme :

techniques dynamiques et rolling sur corde et tissus !

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Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}] [{« link »: « https://cirqueaerien.wixsite.com/terresaeriennes »}]

Corde et tissu avec Léna Waritz au Chapidock cirque aériens

commchapidock