Stage corps et voix – ventriloquie Chorège CDCN Falaise

Informations pratiques

Falaise

Stage corps et voix – ventriloquie

Chorège CDCN 1 avenue de la Crosse Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 10:30:00

fin : 2027-04-10 13:00:00

Date(s) :

2027-03-13 2027-04-10

Avec le chorégraphe Joachim Maudet et en lien avec la recherche qu’il mène depuis 2019, venez explorer les pratiques autour de la relation et de la dissociation du corps et de la voix et des jeux de ventriloquie.

Dissociation corps et voix

Avec le chorégraphe Joachim Maudet et en lien avec la recherche qu’il mène depuis 2019, venez explorer les pratiques autour de la relation et de la dissociation du corps et de la voix et des jeux de ventriloquie.

• Une première séance de 3h : expériences sonores, pratiques somatiques et improvisations physiques

Samedi 13 mars, 14h-17h (3h / 30 €)

• Puis, une deuxième séance de 5h : exploration de ces pratiques agrémentée d’une plongée dans un processus de création d’une des pièces du chorégraphe.

Samedi 10 avril, 10h30-13h & 14h30-17h (5h / 45 €)

Chorège CDCN, 1 av. de la Crosse, Falaise

Dès 14 ans, sans prérequis

Possible de suivre une seule séance ou les 2 .

Chorège CDCN 1 avenue de la Crosse Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 11 97

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English : Stage corps et voix – ventriloquie

Join choreographer Joachim Maudet – as part of the research he has been conducting since 2019 – to explore practices centred on the relationship and dissociation between the body and the voice, and the art of ventriloquism.

L’événement Stage corps et voix – ventriloquie Falaise a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Falaise – Suisse Normande