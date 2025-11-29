Stage Couronne de l’Avent Couture Lorleau

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

En solo ou en duo adulte/enfant, venez confectionner votre couronne de l’avent.

Une base de 30 cm de diamètre que vous habillerez de branchages de sapin puis décorerez avec de la deco nature et de jolis coeurs en tissu DIY

Elle possèdera les 4 bougies de l’avent.

Vous repartirez avec une couronne décorée et agrémentée de 4 bougies.

50€ tout inclus matériel et fournitures

Renseignements et inscriptions contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Réservation en ligne https://lateliermeliemelo.addock.co .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

