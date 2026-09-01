STAGE « COURS D’INITIATION AU COMPÁS FLAMENCO » Azillanet

Informations pratiques

Azillanet

STAGE « COURS D’INITIATION AU COMPÁS FLAMENCO »

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Depuis Séville, deux cours d’initiation sont proposés pour découvrir le flamenco à travers son compás, dans une ambiance conviviale, chaleureuse et accessible à toutes et à tous. Ils seront animés par Marta Ocaña, de la compagnie de théâtre et de musique andalouse Hartateatro.

Depuis Séville, deux cours d’initiation sont proposés pour découvrir le flamenco à travers son compás, dans une ambiance conviviale, chaleureuse et accessible à toutes et à tous. Ils seront animés par Marta Ocaña, de la compagnie de théâtre et de musique andalouse Hartateatro.

– COURS DU MATIN : À la découverte du compás flamenco

Une initiation aux rythmes de plusieurs styles emblématiques du flamenco, appelés « palos ». Les participants découvriront les « palmas », apprendront à ressentir le rythme dans leur corps et pourront expérimenter la « Máquina de Flamenco », un nouvel instrument qui accompagnera le cours.

– COURS DE L’APRÈS-MIDI : Initiation aux Sévillanes

Place à la danse avec une initiation aux Sévillanes, danse traditionnelle andalouse, joyeuse et accessible, idéale pour faire ses premiers pas dans l’univers flamenco.

Ces deux cours s’adressent à tous les publics, débutants ou simplement curieux de découvrir le flamenco. Aucune expérience particulière n’est nécessaire. Une invitation à ressentir, comprendre et partager le compás, tout en découvrant l’énergie et la richesse de la culture flamenca, dans une atmosphère chaleureuse.

Tarifs : 30 € par cours ou 50 € pour les deux cours. (Tarif solidaire possible.)

Pour plus d’informations et pour vous inscrire (inscription préalable obligatoire) par mail ou téléphone +34 654225681 (Téléphone espagnol de Marta. WhatsApp)

Bienvenue et… laissez-vous porter par l’énergie du flamenco, son rythme et ses émotions ! .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 83 83 82 59 hartateatro@gmail.com

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English : STAGE « COURS D’INITIATION AU COMPÁS FLAMENCO »

In Seville, two introductory workshops are being offered to help participants discover flamenco through its music, in a friendly, warm atmosphere that is accessible to everyone. They will be led by Marta Ocaña of the Andalusian theater and music company Hartateatro.

L’événement STAGE « COURS D’INITIATION AU COMPÁS FLAMENCO » Azillanet a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC