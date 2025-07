Stage Couture adulte ou enfant Lorleau

Stage Couture adulte ou enfant Lorleau lundi 4 août 2025.

Stage Couture adulte ou enfant

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-08-04 14:00:00

fin : 2025-08-04 17:00:00

2025-08-04

L’atelier Mélie-Mélo vous propose un stage de couture pour adulte et enfant !

Realisez vos accessoires DIY uniques…

Stage Couture 50€ tout inclus fournitures et matériel

Le prix comprend le temps d’activité à l’Atelier avec son encadrement, le matériel utilisé et les fournitures. Chaque participant repartira avec sa création au choix Nous choisissons ensemble quelques jours avant le cours votre réalisation en fonction du temps que vous souhaitez y consacrer et votre niveau de couture.

Adultes et enfants

Il est possible de s’engager dans un cycle d’apprentissage de la couture et de ses techniques ou de venir créer votre accessoire ponctuellement.

Vous n’êtes pas disponible mais vous souhaitez assister à ce stage, contactez moi afin de fixer une date de votre choix…

Inscription et renseignement

contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

https://lateliermeliemelo.addock.co

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

English : Stage Couture adulte ou enfant

The Mélie-Mélo workshop offers a sewing workshop for adults and children!

Create your own unique DIY accessories…

Sewing workshop 50? all supplies and materials included

Price includes workshop time and supervision, materials and supplies. Each participant will leave with his or her own creation: a few days before the course, we will choose your creation together, depending on the time you wish to devote to it and your sewing level.

Adults and children

It’s possible to commit to a cycle of learning sewing and its techniques, or to come and create your own accessory from time to time.

If you are not available but would like to attend this workshop, please contact me to arrange a date of your choice…

Registration and information

contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

https://lateliermeliemelo.addock.co

German :

Das Atelier Mélie-Mélo bietet Ihnen einen Nähkurs für Erwachsene und Kinder an!

Erstellen Sie Ihre einzigartigen DIY-Accessoires…

Nähkurs 50? alles inklusive Material und Zubehör

Der Preis beinhaltet die Zeit im Atelier mit Betreuung, das verwendete Material und die Verbrauchsmaterialien. Jeder Teilnehmer geht mit einer Kreation seiner Wahl nach Hause: Wir wählen einige Tage vor dem Kurs gemeinsam Ihre Kreation aus, je nachdem, wie viel Zeit Sie dafür aufwenden möchten und wie gut Sie nähen können.

Erwachsene und Kinder

Es ist möglich, sich an einem Zyklus zum Erlernen des Nähens und seiner Techniken zu beteiligen oder punktuell zu kommen, um Ihr Accessoire zu kreieren.

Wenn Sie nicht verfügbar sind, aber gerne an diesem Kurs teilnehmen möchten, kontaktieren Sie mich, um einen Termin Ihrer Wahl zu vereinbaren…

Anmeldung und Informationen

contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

https://lateliermeliemelo.addock.co

Italiano :

Il laboratorio Mélie-Mélo propone un corso di cucito per adulti e bambini!

Create i vostri accessori unici fai da te…

Corso di cucito 50? tutte le forniture e i materiali inclusi

Il prezzo comprende il tempo trascorso al laboratorio con la sua supervisione, i materiali utilizzati e le forniture. Ogni partecipante partirà con una creazione a scelta: qualche giorno prima del corso, sceglieremo insieme la vostra creazione, a seconda del tempo che vorrete dedicarle e del vostro livello di cucito.

Adulti e bambini

È possibile impegnarsi in un ciclo di apprendimento del cucito e delle sue tecniche o venire a creare il proprio accessorio di volta in volta.

Se non siete disponibili ma volete partecipare a questo corso, contattatemi per concordare una data a vostra scelta…

Iscrizioni e informazioni:

contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

https://lateliermeliemelo.addock.co

Espanol :

El taller Mélie-Mélo propone un curso de costura para adultos y niños

Crea tus propios accesorios DIY únicos…

Curso de costura 50? todos los suministros y materiales incluidos

El precio incluye el tiempo pasado en el Taller con su supervisión, los materiales utilizados y los suministros. Cada participante se irá con una creación de su elección: unos días antes del curso, elegiremos juntos tu creación, en función del tiempo que quieras dedicarle y de tu nivel de costura.

Adultos y niños

Es posible comprometerse en un ciclo de aprendizaje de la costura y sus técnicas o venir a crear su propio accesorio de vez en cuando.

Si no está disponible pero le gustaría asistir a este curso, póngase en contacto conmigo para concertar una fecha de su elección…

Inscripción e información:

contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

https://lateliermeliemelo.addock.co

