Stage Couture adulte ou enfant Lorleau

Stage Couture adulte ou enfant Lorleau mardi 30 septembre 2025.

Stage Couture adulte ou enfant

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 14:00:00

fin : 2025-09-30 17:00:00

Date(s) :

2025-09-30

L’atelier Mélie-Mélo vous propose un stage de couture pour adulte et enfant !

Realisez vos accessoires DIY uniques…

Stage Couture 50€ tout inclus fournitures et matériel

Le prix comprend le temps d’activité à l’Atelier avec son encadrement, le matériel utilisé et les fournitures. Chaque participant repartira avec sa création au choix Nous choisissons ensemble quelques jours avant le cours votre réalisation en fonction du temps que vous souhaitez y consacrer et votre niveau de couture.

Adultes et enfants

Il est possible de s’engager dans un cycle d’apprentissage de la couture et de ses techniques ou de venir créer votre accessoire ponctuellement.

Vous n’êtes pas disponible mais vous souhaitez assister à ce stage, contactez moi afin de fixer une date de votre choix…

Inscription et renseignement

contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

https://lateliermeliemelo.addock.co .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

English : Stage Couture adulte ou enfant

