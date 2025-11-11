Stage Couture adulte ou enfant

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 14:00:00

fin : 2026-01-06 17:00:00

Date(s) :

2026-01-06

Stage Couture 50€ tout inclus fournitures et matériel

Réalisez vos accessoires DIY uniques..

Le prix comprend le temps d’activité à l’Atelier avec son encadrement, le matériel utilisé et les fournitures. Chaque participant repartira avec sa création au choix: Nous choisissons ensemble quelques jours avant le cours votre réalisation en fonction du temps que vous souhaitez y consacrer et votre niveau de couture.

Adultes et enfants

Il est possible de s’engager dans un cycle d’apprentissage de la couture et de ses techniques ou de venir créer votre accessoire ponctuellement.

L’atelier propose des cartes horaires avec ou sans fournitures incluses:

Fournitures incluses 12€ 195€ 21h 320€

Fournitures non incluses 15h 195€ 21h 265€ 30h 360€

Vous n’êtes pas disponible mais vous souhaitez assister à un stage couture, contactez moi afin de fixer une date de votre choix…

Inscription contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47 .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

English : Stage Couture adulte ou enfant

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Couture adulte ou enfant Lorleau a été mis à jour le 2025-11-11 par Office de Tourisme Lyons Andelle